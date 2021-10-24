STM, beyaz şapkalı hackerları 7'nci kez buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Türkiye'nin savunma sanayi ve Milli Teknoloji Hamlesi'nde önemli bir rol üstlenen STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu "Capture The Flag-CTF (Bayrağı Yakala)" etkinliğinin 7'ncisi sona erdi.

STM açıklamasına göre, salgın nedeniyle 2020'de olduğu gibi bu yıl da çevrim içi gerçekleştirilen CTF'in moderatörlüğünü teknoloji editörü Hakkı Alkan üstlenirken, açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici yaptı.

STM'nin, siber güvenlik alanında farkındalık yaratmak ve insan kaynağı geliştirmek amacıyla bu yıl 7'nci kez düzenlediği CTF etkinliğinde yarışmacılar, 24 saat boyunca siber ortamda kriptoloji, tersine mühendislik, web ve mobil uygulamalar gibi konularda kasıtlı olarak yaratılan sistem açıklarını bulmak için kıyasıya yarıştı.

Yurt içi ve dışından toplamda 710 yarışmacının mücadele ettiği 394 takım, ilk 3 takım arasına girebilmek için mücadele etti. Birinci gelen takıma 35 bin TL, ikinci takıma 30 bin TL, üçüncü takıma ise 25 bin TL para ödülü verildi. Yarışmada ilk 3'ün dışındaki ilk 10 takım ise Raspberry Pi 4'ün sahibi oldu.

CTF sürecince, https://ctf.stm.com.tr/ adresinde gerçekleştirilen mini bilgi yarışmasına da katılım sağlayarak en yüksek puanı toplayan yarışmacılardan birinciye iPad, ikinciye Apple Watch, üçüncüye ise AirPod hediye edildi.

Çevrim içi olarak 22-23 Ekim'de düzenlenen CTF'de STM'nin siber güvenlik uzmanları, eğitimler vererek tecrübelerini gençlerle paylaştı. STM'nin insan kaynakları uzmanları da siber güvenlik alanında istihdam olanaklarını anlattı. Diğer yandan CTF'ye katılarak derece başarısı gösteren yarışmacıların STM'de staj veya kariyer yapması da planlanıyor.

Sektörde kariyer planlayan gençler, sektör profesyonelleri ve teknoloji meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin canlı yayın kayıtları ile ödülleri kazananların isimlerine @StmDefence, @StmCTF, @StmCyber Twitter ile @StmDefence YouTube ve STM’nin LinkedIn hesaplarından ulaşılabiliyor.

- "Ülkemizde siber güvenlik alanında, ciddi bir potansiyel olduğunu biliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, güvenlik kavramının, dijitalleşme ile birlikte büyük ölçüde değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugünün dünyasında teknolojiye ve veriye hükmeden, veriyi dijital ortamda üreten, kullanan ve saklayan tüm unsurlara da hükmedebilmektedir. Günümüzde, fiziki güvenliğin, siber güvenlikle, yerli yazılımlarla, yapay zeka ve dijital sanayi ile tahkim edilmesi artık zorunlu hale gelmiştir.

Ülkemizin sahip olduğu verileri ve ürettiği bilgileri; sınırlarımız ve vatanımızı koruduğumuz gibi korumazsak geleceğe güvenle bakmamız mümkün olmaz. Bu nedenle savunma sanayimizin en önemli alanlarından biri de siber güvenlik olarak belirlendi. Bizler ülkemizde siber güvenlik alanında, ciddi bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Başkanlığımız himayelerinde ülkemizdeki yerli ve milli bir siber ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'ni kurduk. Buradaki amacımız, siber güvenlik alanında, ülkemizdeki yabancı egemenliği kırmak ve yerli siber güvenlik ekosistemini oluşturmaktır."

Siber güvenlik alanında kariyer hedefi olan gençler için CTF'yi önemli bir fırsat olarak gördüklerini aktaran Demir, "Siber güvenlikte, yenilikçi yaklaşımı ve özgün çıktılarıyla öne çıkan STM'nin bu alana yönelik farkındalık oluşturmak ve insan kaynağını geliştirmek amacıyla düzenlediği CTF yarışmaları, her yıl siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen gençlerin ve siber güvenlik araştırmacılarının ilgi duyduğu bir organizasyon haline geldi." ifadelerini kullandı.

- "Savunma sanayimizde kariyer imkanı olduğunu göstermeyi hedefliyoruz"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki kritik ihtiyaçlarına yönelik ileri teknolojili, yerli ve milli çözümler geliştiren bir firma olarak, bugünün değil, geleceğin teknolojilerini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Güleryüz, dijitalleşen dünyada siber uzayın kara, hava, denizden sonra dördüncü bir operasyon alanı olduğunu aktararak, "Savunma bir bütün ve siber güvenliği ülkemizin olmazsa olmazı olarak görüyoruz. STM olarak, siber güvenlik alanındaki kabiliyetlerimizi kamunun ve özel sektörün ihtiyacına yönelik olarak şekillendiriyor, siber tehdit istihbaratından zararlı yazılımların teknik analizine, operasyonlardan karar destek süreçlerine ve farkındalık yaratmaya varıncaya kadar bütüncül bir faaliyet sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de siber güvenlikte uzman açığını kapatmak üzere fırsat buldukları her an, gençlerde bu farkındalığı yaratabilmek adına harekete geçtiklerini belirten Güleryüz, "Türkiye'nin en uzun soluklu CTF etkinliğimizle de gençlerimizin bu konuya olan ilgilerine bir zemin oluşturuyor ve siber güvenlik araştırmacısı olarak savunma sanayimizde kariyer imkanı olduğunu göstermeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

