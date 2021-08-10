YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. STM, yenilikçi ürünleriyle IDEF'21'de yerini alacak

STM, yenilikçi ürünleriyle IDEF'21'de yerini alacak

10.08.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

STM, askeri deniz platformlarından taktik mini İHA sistemlerine, bütünleşik siber güvenlik çözümlerinden esnek mermi yolu sistemlerine kadar, dikkati çeken ürünlerini fuarda sergileyecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sunan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, yenilikçi ve milli ürünleriyle, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'2021) yerini alacak.

STM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 15'incisi gerçekleştirilecek olan IDEF, sektörün önde gelen yerli ve yabancı birçok firmaya ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde önemli projelere imza atan STM de askeri deniz platformlarından taktik mini İHA sistemlerine, bütünleşik siber güvenlik çözümlerinden esnek mermi yolu sistemlerine kadar, dikkati çeken ürünlerini fuarda sergileyecek.

- Askeri denizcilik platformlarında öncü projeler

Askeri denizcilik alanında Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden ve Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'un ana yüklencisi olan STM, sahip olduğu milli mühendislik kabiliyetleri ve geliştirmiş olduğu askeri denizcilik platformları projeleri ile IDEF'21'de yerini alacak. STM bu alanda, MİLGEM, İ-Sınıfı Fırkateyn, Lojistik Destek Gemisi, TS1700 Denizaltı, Açık Deniz Karakol Gemisi (OPV) ürünlerini ve yeni konsept tasarımlarını fuarda sergileyecek.

- STM Taktik Mini İHA Sistemleri fuarda boy gösterecek

İnsansız ve akıllı sistemler geliştirilmesi konusunda Türkiye'de ve dünyada öncü, rekabetçi platformlar üreten STM, taktik mini İHA sistemleri alanında fark yaratan ürünlerini de fuarda sektör ile buluşturacak. Bu yıl ilk ihracatına imza atan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif şekilde kullanılan Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU, mühimmatlı test atışlarını başarıyla geride bırakan Taşınabilir Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU ve Taşınabilir Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi TOGAN, STM standında ziyaretçilerini bekliyor olacak. İHA platformlarının GPS'ten bağımsız görev yapabilmelerine imkân sağlayacak KERKES Projesi'ni başarıyla sürdüren STM, sürü İHA kabiliyetleriyle fuarda boy gösterecek. ​​​​​​​STM Standı Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi, Salon 3 | 320A'da olacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydiİngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi
PARTNERŞeyma ailesi ve sevgilisiyle tatildeŞeyma ailesi ve sevgilisiyle tatilde
Avcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsızlık veriyorAvcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsızlık veriyor

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Ağustos Salı

İmsak
04:22
Sabah
06:02
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:17
Yatsı
21:50

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Antalya'da rüzgarda savrulan tabelanın başına çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Antalya'da rüzgarda savrulan tabelanın başına çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.