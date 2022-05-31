Stok kontrolünde drone kullanımı hata yapmayı engelliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kadir Mersin, geleceğin teslimat ve stok kontrol teknolojilerinin önünü açan drone kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, stok kontrolünde drone uygulamalarının kullanılmasının, işlem sırasındaki hata payını sıfıra indirdiğini belirtti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin, İnsansız Hava Aracı olarak da bilinen dronelerin, Kovid-19 salgını ile birlikte kargo teslimatından arama kurtarma faaliyetlerine kadar birçok alanda kullanıldığını, özellikle 21. yüzyılda paket teslimatında kullanılmaya başlanan dronelerin aynı zamanda depolarda mal sayımlarında da aktif rol oynadığını kaydetti.

- Sayımlardaki hatayı sıfıra indiriyor

Dronelerin, küçük paket taşımacılığında, kırsal alan, dağlık bölge veya acil ve sık gönderimlerin mecburi olduğu lojistik süreçlerinde oldukça büyük avantajlar sağladıklarını, mevcut süreci hızlandırma ve iyileştirme konusunda oldukça başarılı olduklarını ve sayım esnasında hata payını sıfıra indirdiklerini belirten Mersin,"Bir depoda stok kontrolü birkaç yöntemle yapılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de gözle kontroldür. Gözle kontrol yönteminde, stok düzeyi periyodik olarak deneyim sahibi bir görevli tarafından gözlemlenir.

Ucuz ve basit bir yöntem olmasından dolayı küçük işletmeler tarafından sıkça tercih edilen bir yöntemdir. Ancak sipariş miktarı ve düzeyi tamamıyla insan deneyimine bağlı olduğu için hata olasılığı fazladır. Bu işlemin droneler yardımı ile yapılması durumunda ise hata oranı sıfıra inmektedir." ifadelerini kullandı.

Mersin, dronelar yardımı ile çeşitli robot firmalarının sayım hizmeti vererek 10 bin paletlik bir lojistik deposunun sayımının 8 saatte yapabildiğini belirterek, "Droneların paletlerin yanına gelerek, paletteki barkodu okuyup bu barkoddaki bilgileri lojistik firmasının sistemine aktarıyor. Droneler ile yapılan bu işlemler sayesinde hem zamandan tasarruf ediliyor hem de hata olmadan işler sorunsuz hallediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

