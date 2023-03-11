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Stranger Things yıldızından cinsel taciz itirafı! 'Yapımcılardan biri benden üçlü ilişki istedi'

11.03.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Stranger Things dizisinin yıldızı Grace Van Dien cinsel taciz nedeniyle oyunculuğu bıraktığını açıkladı ve üçlü ilişki itirafı gündeme bomba gibi düştü.

Stranger Things yıldızından cinsel taciz itirafı! 'Yapımcılardan biri benden üçlü ilişki istedi'

'Stranger Things', 'Greenhouse Academy' ve 'Lady Driver' gibi yapımlarda yer alan 26 yaşındaki Grace Van Dien, bir film yapımcısının kendisine üçlü ilişki teklif etmesinin ardından oyunculuğu bıraktığını söyledi. Stranger Things'de 'Chrissy Cunningham'ı canlandıran ünlü isim, Twitch yayıncılığına yöneldi.

Asıl mesleğine ara verip Twitch platformu üzerinden yayın yapmaya başlayan Van Dien adını açıklamadığı bir film yapımcısının kendisine sette üçlü ilişki teklif ettiğini anlattı.

Stranger Things 2

“Olay şöyle, daha sık yayın açıp oyunculuk projelerini reddettiğim için insanların bana kızdığını gördüm ancak gerçek şu ki; yer aldığım son birkaç projede birlikte çalıştığım insanlarla pek iyi deneyimler yaşamadım.”

Grace Van Dien 2

"AĞLADIM VE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Güzel oyuncu yayınladığı videoda şunları söyledi; 'Yaptığım son filmlerden biri, yapımcılardan biri benden... İlişki yaşadığı bir kızı işe aldı ve sonra ona, bana onlarla üçlü ilişki yaşamamı teklif ettirdi. Bunu yaptıran kişi benim patronumdu. Benden istediği şeyi yapmadım, ağladım ve çok üzüldüm.

Stranger Things

Ünlü oyuncu, yaşadığı cinsel tacizin ardından bir süre oyunculuk tekliflerine sıcak bakmadığını da dile getirdi.

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