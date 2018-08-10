Sturm Graz - AEK Larnaca maçında hakemin kafasına yabancı cisim atıldı

Avusturya'da oynanan Sturm Graz - AEK Larnaca UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına saha dışı olaylar damgasını vurdu. Karşılaşmanın 75. dakikasında tribünlerden yardımcı hakemin üzerine atılan yabancı madde, hakemin kafasına isabet etti. Hakem, bir anda kendisini yere bırakırken maç, çıkan olaylar nedeniyle ara verildi. Soyunma odasına giden hakemler, yarım saatlik bir aranın ardından maçın kaldığı yerden devam etmesi için karar aldı. AEK Larnaca maçı 2-0 kazandı. (SPORX)
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