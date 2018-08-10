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Sturm Graz - AEK Larnaca maçında hakemin kafasına yabancı cisim atıldı

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 10.08.2018 10:57 | Son Güncelleme

Sturm Graz ile AEK Larnaca arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında yardımcı hakemin kafasına yabancı cisim atılması nedeniyle maça yarım saat ara verildi.

Sturm Graz - AEK Larnaca maçında hakemin kafasına yabancı cisim atıldı

Avusturya'da oynanan Sturm Graz - AEK Larnaca UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına saha dışı olaylar damgasını vurdu. Karşılaşmanın 75. dakikasında tribünlerden yardımcı hakemin üzerine atılan yabancı madde, hakemin kafasına isabet etti. Hakem, bir anda kendisini yere bırakırken maç, çıkan olaylar nedeniyle ara verildi. Soyunma odasına giden hakemler, yarım saatlik bir aranın ardından maçın kaldığı yerden devam etmesi için karar aldı. AEK Larnaca maçı 2-0 kazandı. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
sturm graz AEK Larnaca UEFA Avrupa Ligi

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