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Sturm Graz Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Sturm Graz Galatasaray maçı hangi kanalda?

09.07.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sturm Graz Galatasaray maçı ne zaman sorusunun yanıtı, merak konusu oldu. Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkacak olan Galatasaray, bu sezon ilk kez taraftarlarının karşısına çıkacak. Galatasaray'ın Okan Buruk yönetiminde çıkacağı ilk maçta nasıl bir performans sergileyeceği de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sturm Graz Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak izlenecek? İşte detaylar...

Sturm Graz Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Sturm Graz Galatasaray maçı hangi kanalda?

Sturm Graz Galatasaray maçı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkacak olan Galatasaray'da takıma gelen yeni transferlerin performansı merak konusu oldu. Kritik Sturm Graz Galatasaray maçı öncesi karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Sturm Graz Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak izlenecek?

STURM GRAZ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Sturm Graz maçı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray Sturm Graz maçı GS TV Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

GÖZLER YENİ TRANSFER KAZIMCAN KARATAŞ'TA OLACAK

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi genç sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş ile geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardı. Altay'dan transfer olan Kazımcan Karataş'ın Sturm Graz maçında sergileyeceği performans merak ediliyor.


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