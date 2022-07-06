Sturm Graz Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'in başlamasına kısa bir zaman kala Sturm Graz ile bu sezonki ilk hazırlık maçına çıkacak olan Galatasaray'da oyuncuların son durumları gözlemlenecek. Teknik direktör Okan Buruk ile birlikte ilk galibiyetini almak isteyen Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Peki, Sturm Graz Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

STURM GRAZ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray bu hafta Sturm Graz'la yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkacak. Galatasaray Sturm Graz maçı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadele GS TV Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

GÖZLER YENİ TRANSFER KAZIMCAN KARATAŞ'TA OLACAK

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi genç sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş ile geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardı. Altay'dan transfer olan Kazımcan Karataş'ın Sturm Graz maçında sergileyeceği performans Galatasaraylı taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

OKAN BURUK YÖNETİMİNDE İLK MAÇ

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ilk maça çıkacak olan Galatasaray'da moraller yüksek. Sezon öncesi hazırlık kampını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, cumartesi günü Sturm Graz ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Heyecan dolu maçta gözler Galatasaray'ın yeni transferleri üzerinde olacak.

