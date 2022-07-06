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Sturm Graz Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

06.07.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sturm Graz Galatasaray maçının canlı yayın bilgileri birçok futbolsever tarafından araştırılmaya başladı. Süper Lig'de yeni sezon maçları öncesinde kadrosuna güçlendirme çalışmaları yapan Galatasaray, sezon öncesi ilk hazırlık maçına Sturm Graz karşısında çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ilk maçına çıkacak olan Galatasaray maçının canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Sturm Graz Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sturm Graz Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

Sturm Graz Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'in başlamasına kısa bir zaman kala Sturm Graz ile bu sezonki ilk hazırlık maçına çıkacak olan Galatasaray'da oyuncuların son durumları gözlemlenecek. Teknik direktör Okan Buruk ile birlikte ilk galibiyetini almak isteyen Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Peki, Sturm Graz Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

STURM GRAZ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray bu hafta Sturm Graz'la yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkacak. Galatasaray Sturm Graz maçı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadele GS TV Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

GÖZLER YENİ TRANSFER KAZIMCAN KARATAŞ'TA OLACAK

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi genç sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş ile geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardı. Altay'dan transfer olan Kazımcan Karataş'ın Sturm Graz maçında sergileyeceği performans Galatasaraylı taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

OKAN BURUK YÖNETİMİNDE İLK MAÇ

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ilk maça çıkacak olan Galatasaray'da moraller yüksek. Sezon öncesi hazırlık kampını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, cumartesi günü Sturm Graz ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Heyecan dolu maçta gözler Galatasaray'ın yeni transferleri üzerinde olacak.

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