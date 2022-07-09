Sturm Graz Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkacak olan Galatasaray'da takıma gelen yeni transferlerin performansı merak konusu oldu. Kritik maç öncesi karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Sturm Graz Galatasaray maçı saat kaçta? Sturm Graz Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

STURM GRAZ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Sturm Graz maçı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray Sturm Graz maçı GS TV Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi genç sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş ile geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardı. Altay'dan transfer olan Kazımcan Karataş'ın Sturm Graz maçında sergileyeceği performans merak ediliyor.

