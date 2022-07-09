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Sturm Graz Galatasaray maçı saat kaçta? Sturm Graz Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

09.07.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sturm Graz Galatasaray maçı için heyecan dorukta. Sarı kırmızılı taraftarlar maçın saati ve canlı yayın bilgisi için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Sarı-kırmızılı ekibin Okan Buruk yönetiminde çıkacağı ilk maçta nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Peki Sturm Graz Galatasaray maçı saat kaçta? Sturm Graz Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Sturm Graz Galatasaray maçı saat kaçta? Sturm Graz Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sturm Graz Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkacak olan Galatasaray'da takıma gelen yeni transferlerin performansı merak konusu oldu. Kritik maç öncesi karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Sturm Graz Galatasaray maçı saat kaçta? Sturm Graz Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

STURM GRAZ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Sturm Graz maçı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray Sturm Graz maçı GS TV Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi genç sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş ile geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardı. Altay'dan transfer olan Kazımcan Karataş'ın Sturm Graz maçında sergileyeceği performans merak ediliyor.

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