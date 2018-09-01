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Bayern'i 'Korkut'amadı!

ALMANYA HABERLERİ  | 01.09.2018 22:39 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih deplasmanda Tayfun Korkut'un takımı Stuttgart'ı 3-0 yendi. Bayern'e galibiyeti Goretzka, Lewandowski ve Müller getirdi.

Bayern'i 'Korkut'amadı!

Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih, Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Bayern Münih'in gollerini 37. dakikada Leon Goretzka, 62. dakikada Lewandowski, 76. dakikada Müller kaydett.

Bu galibiyetin ardından Bayern Münih Bundesliga'da puanını 6'ya çıkardı. Stuttgart ise 2. haftayı da puansız kapattı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Augsburg 1 - 1 Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt 1 - 2 Werder Bremen
Hoffenheim 3 - 1 Freiburg
Bayer Leverkusen 1 - 3 Wolfsburg
Nürnberg 1 - 1 Mainz 05

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Anahtar Kelimeler:
Stuttgart Bayern Münih Leon Goretzka thomas müller robert lewandowski

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