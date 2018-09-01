Bayern'i 'Korkut'amadı!

Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih, Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Bayern Münih'in gollerini 37. dakikada Leon Goretzka, 62. dakikada Lewandowski, 76. dakikada Müller kaydett.

Bu galibiyetin ardından Bayern Münih Bundesliga'da puanını 6'ya çıkardı. Stuttgart ise 2. haftayı da puansız kapattı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Augsburg 1 - 1 Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt 1 - 2 Werder Bremen

Hoffenheim 3 - 1 Freiburg

Bayer Leverkusen 1 - 3 Wolfsburg

Nürnberg 1 - 1 Mainz 05

