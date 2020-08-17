YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Eğirdir Gölü’nde su altı temizliği yaptı

Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Eğirdir Gölü’nde su altı temizliği yaptı

ISPARTA HABERLERİ  | 17.08.2020 14:56 | Son Güncelleme

Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (ISTUDAK) Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Eğirdir Gölü Liman mevkiinde dalış yaparak su altı temizliği yaptılar.Eğirdir’den Yelken Antrenörü Utku Mehmet Dikmen ile Ali Lök’ün de aralarında bulunduğu ISTUDAK Su Altı Arama Kurtarma ekibi “Yaşam İçin Acil Destek” AB Projesi kapsamında alınan dalış malzemelerini denediler.

Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (ISTUDAK) Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Eğirdir Gölü Liman mevkiinde dalış yaparak su altı temizliği yaptılar.
Eğirdir’den Yelken Antrenörü Utku Mehmet Dikmen ile Ali Lök’ün de aralarında bulunduğu ISTUDAK Su Altı Arama Kurtarma ekibi “Yaşam İçin Acil Destek” AB Projesi kapsamında alınan dalış malzemelerini denediler. Dalış malzemeleri yaz sezonunun sonuna kadar ekibin kullanımı için Eğirdir’de kalacak.
ISTUDAK Başkanı Ali Telli, Utku Mehmet Dikmen ile Ali Lök’ten oluşan 2 kişilik ekibi sezon sonuna kadar Eğirdir’de hazır bekletme kararı aldıklarını ifade ederek “Bu ekibin amacı; su altında ve su üstünde oluşabilecek her türlü kazaya ve olumsuzluğa en kısa zamanda en iyi şekilde müdahale edebilmektir. Daha önceleri Eğirdir Gölünde meydana gelen bir vakada hızlı hareket edemiyorduk. Şimdi ise ekibimiz resmi olarak görev yapacak. Böylelikle meydana gelen boğulma vb. vakalarda dışarıdan dalgıç beklemek zorunda kalınmayacak.” dedi. Telli; dalış eğitimlerinin Gölcük ve diğer baraj ve göllerde devam edeceğini de sözlerine ekledi.
Dalgıç ekibinde yer alan Utku Mehmet Dikmen ile Ali Lök de her türlü acil durumda göreve hazır olduklarını, su altında ve su üstünde oluşabilecek her türlü kazaya veya olumsuzluğa en kısa zamanda en iyi şekilde müdahale edebileceklerini dile getirdiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendiYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendi
Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyorGöl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Isparta Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:08
Öğle
13:07
İkindi
16:52
Akşam
19:56
Yatsı
21:19

Isparta Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Hızır Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Eğirdir Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczaneeczanesi
Gelendost
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Yaşam Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Isparta’da bir köy karantinaya alındı

Isparta’da bir köy karantinaya alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.