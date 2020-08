Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Eğirdir Gölü’nde su altı temizliği yaptı

Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (ISTUDAK) Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Eğirdir Gölü Liman mevkiinde dalış yaparak su altı temizliği yaptılar.

Eğirdir’den Yelken Antrenörü Utku Mehmet Dikmen ile Ali Lök’ün de aralarında bulunduğu ISTUDAK Su Altı Arama Kurtarma ekibi “Yaşam İçin Acil Destek” AB Projesi kapsamında alınan dalış malzemelerini denediler. Dalış malzemeleri yaz sezonunun sonuna kadar ekibin kullanımı için Eğirdir’de kalacak.

ISTUDAK Başkanı Ali Telli, Utku Mehmet Dikmen ile Ali Lök’ten oluşan 2 kişilik ekibi sezon sonuna kadar Eğirdir’de hazır bekletme kararı aldıklarını ifade ederek “Bu ekibin amacı; su altında ve su üstünde oluşabilecek her türlü kazaya ve olumsuzluğa en kısa zamanda en iyi şekilde müdahale edebilmektir. Daha önceleri Eğirdir Gölünde meydana gelen bir vakada hızlı hareket edemiyorduk. Şimdi ise ekibimiz resmi olarak görev yapacak. Böylelikle meydana gelen boğulma vb. vakalarda dışarıdan dalgıç beklemek zorunda kalınmayacak.” dedi. Telli; dalış eğitimlerinin Gölcük ve diğer baraj ve göllerde devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Dalgıç ekibinde yer alan Utku Mehmet Dikmen ile Ali Lök de her türlü acil durumda göreve hazır olduklarını, su altında ve su üstünde oluşabilecek her türlü kazaya veya olumsuzluğa en kısa zamanda en iyi şekilde müdahale edebileceklerini dile getirdiler.