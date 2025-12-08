MAGAZİN

Hande Erçel'i çabuk unuttu! Hakan Sabancı fenomen güzelle görüntülendi

Evlenecekleri konuşulurken üç yıllık ilişkilerini sürpriz bir şekilde bitiren Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığı hala gündemdeki yerini koruyor. Ünlü çiftin güven problemi nedeniyle ayrıldığı söylentileri devam ederken Hakan Sabancı fenomen güzelle görüntülendi.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 3 yıldır sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyordu. Birlikte sık sık seyahat eden ikili, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmiyordu.

Evlilikle sonlanması beklenen ilişki sürpriz bir şekilde bitti. Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığının yankıları devam ederken ünlü çiftin güven problemi nedeniyle ayrılığı iddiası gündeme geldi.

AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Müge Dağıstanlı’nın iddiasına göre; güven konusunda sıkıntısını dile getiren Hande Erçel, iş insanından net bir cevap alamadığı için ilişkiden yavaşça uzaklaşmaya başladı. Oyuncu, ilişkilerine devam etmesi durumunda daha çok üzüleceğini düşünerek bitirme kararı aldı.

İkilinin ayrılıklarına dair yorumlar devam ederken Hakan Sabancı, Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Naz Şahin ile görüntülendi.

@gossippasta sayfasında Hakan Sabancı ve Naz Şahin'in birlikte alışveriş yaparken kameralara yansıyan görüntüleri paylaşıldı. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken 'Hande Erçel'i çabuk unuttu' yorumları yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Hakan Sabancı
