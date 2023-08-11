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Su ararken gaz borusunu patlattılar: Alan alev alev yandı

11.08.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde su için sondaj yapılırken, doğalgaz borusu patadı.

Su ararken gaz borusunu patlattılar: Alan alev alev yandı

Borunun patlaması sonrasında alanda yangın çıktı.
İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesinde su için sondaj çalışması yapılırken, sondaj makinesinin kazı yaptığı alanda doğalgaz borusu patladı. Borunun patlamasıyla sürtünmeye bağlı olarak yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu alevlere müdahale çalışması başlatıldı. Doğalgaz ekipleri de alana gelerek bölgedeki doğalgazı kesti. Yangında sondaj makinesinde ve gaz borusunda hasar oluşurken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan ise borudan dışarı çıkan doğalgazın sıkışıp sonraki aşamalarda olumsuz bir duruma mahal vermemesi için söndürme çalışmasını kontrollü bir şekilde yaptı.


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