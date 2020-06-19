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Su baskınlarının yaşandığı Düzce'de yaralar sarılıyor

DÜZCE HABERLERİ  | 19.06.2020 18:00 | Son Güncelleme

Su baskınlarının yaşandığı Düzce'de yaralar sarılıyor

Sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dere genişletme ve hasar gören evlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Su baskınlarının etkili olduğu Yazıpınar Mahallesi'nde AK Parti Düzce milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan milletvekilleri ve Özlü, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Öte yandan su baskınında zarar gören ev ve iş yerleri ile tarım arazilerinin tespit çalışmalarının tamamlandığı bölgede, İl Özel İdaresi, Düzce ve Gölyaka belediyelerine ait iş makineleri dere genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AFAD, Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşları da bölgede vatandaşların ev temizleme çalışmalarına yardım ediyor.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin güney dağlarında bulunan Kuyudüzü, Yazıpınar ve Esen mahalleleri ile Zekeriya köyünde büyük bir su baskını yaşadıklarını söyledi.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini fakat büyük oranda bu çalışmanın tamamlandığını anlatan Demircan, "25 evi su bastı ve ovalardaki arazilerde su baskını oldu. Vatandaşlarımızın ekili arazileri zarar gördü. Çok şükür can kaybımız yok. Doğa şartlarından dolayı bol yağış alan bir bölgedeyiz. Büyük Melen Çayı'nın çıkış noktasındayız. En kısa zamanda vatandaşlarımızın maddi ve manevi anlamda yaraları sarılacaktır." diye konuştu.

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