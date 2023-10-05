Su doldurmak isterken düşerek ayağını kırdı: Günlerce kurtarılmayı bekledi

Hayatta kalmak için 5 gün boyunca doldurduğu sudan içen yaralı şahıs, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin kurtarma botuyla olay yerinden götürüldü.

Olay, Sarıyer Garipçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K isimli şahıs geçtiğimiz pazar günü mezarlığın aşağısındaki bir çeşmeden su doldurmak istedi. Su doldurduğu esnada ayağı kayarak yaklaşık 3 metre yükseklikten sahile yuvarlanan kişinin bacağı kırıldı. 5 gün boyunca yerinden kımıldayamayan şahıs, kurtarılmayı bekledi. Bu sırada hayatta kalmak için de bidona doldurduğu suyu içerek hayatta kaldı. Şahsı bugün sahil kenarında piknik yapan vatandaşlar fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan şahıs, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün ekiplerinin kurtarma botuyla yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şahsın, doldurduğu suyu içerek hayatta kaldığı öğrenildi.

