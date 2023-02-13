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Su dolu yardım tırı deprem bölgesine ulaştı

13.02.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik Belediyeler Birliği tarafından yola çıkartılan su dolu yardım tırı Kahramanmaraş’a ulaştı.

Su dolu yardım tırı deprem bölgesine ulaştı

Bilecik Belediyeler Birliği tarafından hazırlanarak deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için yola çıkarılan su dolu tır Kahramanmaraş’a ulaşarak yetkililere teslim edildi. Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde birliğimize bağlı belediyelerimizin yapmış olduğu bu yardımın bir nebzede olsa bölgedeki kardeşlerimize derman olmasını temenni ederken vesile olan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim onlardan razı olsun” dedi


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