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Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Sinop'ta çocuklarla buluşturuldu

09.06.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Sinop'ta çocuklarla buluşturuldu

SİNOP (AA) - Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla oluşturulan mobil tır, Sinop'a ulaştı.

İskele Meydanı'nda konuşlandırılan ve içindeki eğitim materyalleriyle çocuklara suyun öneminin anlatıldığı tırın açılışı törenle yapıldı.

Vali Erol Karaömeroğlu, burada yaptığı konuşmada, küresel ısınmayla dünya genelinde su kaynaklarında azalma yaşandığını söyledi.

Suyun ve çevrenin değerinin çocuklara anlatılması noktasında yapılan her faaliyetin çok değerli olduğuna işaret eden Vali Karaömeroğlu, vatandaşlara da özellikle yaz aylarında suyun bilinçli kullanılması yönünde çağrıda bulundu.

Karaömeroğlu, suyun hayata eşit olduğunu vurgulayarak, "Suyumuzun değerini bilelim. Dünyada su kaynaklarının giderek azaldığı bir dönemde bilinçli su kullanımı çok önem arz ediyor. Tüm vatandaşlarımızdan özellikle bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Suyun yanında çevremiz de korumayı, temiz tutmayı ihmal etmeyelim." diye konuştu.

Belediye Başkanı Barış Ayhan da Sinop halkının su ve çevre bilinci konusunda duyarlı olduğunu belirterek, çocuklarında bu bilinçle yetişmesini arzu ettiklerini ifade etti.

Daha sonra Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak tarafından Vali Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Ayhan'a "su elçileri kahramanlık beratı" sunuldu.

Açılışı yapılan 2 gün Sinop'ta kalacak mobil tırda çocuklara suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılması yönünde eğitici bilgiler verilecek.

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