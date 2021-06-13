Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Trabzon'a geldi

Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla yola çıkan mobil tır, Trabzon'a ulaştı.

"Temiz su, yeşil vatan" sloganıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'dan yola çıkan tır, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü önüne geldi.

Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, dünyada 8 milyar insanın birlikte yaşadığını ama 2,5 milyarının hala sağlıklı su kaynaklarına ulaşamadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti devleti aslında burada ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Çünkü yüzde 95 oranında her eve içme suyu götürüyoruz." dedi.

Dernek tarafından hazırlanan çizgi filmler, belgeseller ve stand-up gösterileri ile 2018 yılında beri yaklaşık 4 milyon çocuğa su konusunda eğitim verdiklerine işaret eden Aydıncak, Kovid-19 salgını döneminde de video konferanslarla öğretmenler ve çocuklara eğitimler vermeye devam ettiklerini söyledi.

Aydıncak, Samsun'dan yola çıktıklarını, Amasya, Sinop, Tokat, Ordu ve Giresun gibi illeri ziyaret ettiklerini kaydederek, suyun milli mücadelesini tüm Türkiye'ye anlattıklarını ve anlatmaya da devam edeceklerini, eğitim tırının yanı sıra Su Elçileri Yollarda Belgeseli'nin çekimlerini de başlattıklarını ifade etti.