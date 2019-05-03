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Su içmeyi unutun! Bu su yeniyor...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

Kana kana su içmek yerine artık suyu ısırarak yemeye ne dersiniz? Kulağa çok tuhaf geliyor değil mi? İşte yenilebilir su damlaları karşınızda...

Su içmeyi unutun! Bu su yeniyor...

Son zamanların en ilginç icatlarından biri olan yenilebilir su, görüntüsü ve tüketimiyle herkesi şaşkına çeviriyor. Bu su kürelerinin amacı pet şişe bağımlılığımızı azaltarak dünya çapında plastik kirliliğinin önüne geçmek. Son derece güzel bir amacı var yenilebilir suların. Ön yargımız sadece tüketim alışkanlıklarımızdan kaynaklı. Bizler bunca sene lıkır lıkır su içmeye alışmışken, elde tutup ağzımıza atmak biraz garip geldi :)

Londra'daki Skipping Rock Labaratuvarı'nda geliştirilen su küreleri, yosuna dayalı bir jelden hazırlanıyor. Biz de yenilebilir suları denemek istedik ve mutfağa bilim aşkıyla girdik sevgili okur :) Siz de internetten sipariş edebileceğiniz malzemelerle kendi evinizde su balonları yapabilirsiniz.

Malzemeler:
1 gram sodyum aljinat
1 bardak su
5 gr kalsiyum laktat
4 bardak su
Ve içme suyu

Hazırlanışı:


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Yiyen bayılıyor! İçine kül atıp…Yiyen bayılıyor! İçine kül atıp…
Herkes içli köfte sanıyor ama… Herkes içli köfte sanıyor ama…
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Anahtar Kelimeler:
yenilebilir su su küresi

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