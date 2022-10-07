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Su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

07.10.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yaşar Kurt (59) idaresindeki 55 AIG 330 plakalı otomobil, Eğrikum mevkisinde su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan Yaşar Kurt (59), Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşar'ın, hastanedeki görevlilere, araçta yanında bir kişi daha olduğunu belirtmesi üzerine ekipler yeniden çalışma başlattı.

Vinçle kanaldan çıkarılan aracın içinde bulunan Fahri Bilgili'nin (62) hayatını kaybettiği belirlendi.

Su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

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trafik kazası Samsun Çarşamba

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