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Su kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

SAMSUN HABERLERİ  | 03.05.2020 20:53 | Son Güncelleme

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, 5 yıl önce bir bacağını silaj makinesine kaptıran 26 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi, sürücünün su kanalının kenarında kalan protez bacağı yürek burktu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktörün su kanalına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Devlet Hastanesinde memur olarak çalışan Yusuf Akçay (26), komşusu Cemal Aydoğan'a yardım için tarlasına gitti.

Tarlayı 55 GV 871 plakalı traktörle sürmeye başlayan Akçay, kontrolden çıkan traktörün su kanalına devrilmesi sonucu aracın altında kaldı.

Çevredekilerin yardımı ile sudan çıkarılan Akçay, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Beş yıl önce bacağını silaj makinesine kaptırarak kaybettiği öğrenilen Akçay'ın su kanalının kenarında kalan protez bacağı ise yürek burktu.

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