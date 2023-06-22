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Su kanalındaki 4 kiloluk balıklar görenleri şaşırttı

22.06.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde su kanalında boyları 30 santimetreyi aşkın, ağırlığı ise yaklaşık 4 kilogram olduğu tahmin edilen 4 balık, görenleri şaşkına çevirdi.

Karasu ilçesinin merkezinden geçen kanalda görülen balıklar, şaşkınlığa sebep oldu. Yarım metreyi bulan ve yaklaşık 4 kilogram olduğu tahmin edilen ‘Sarı Kanat’ cinsi balıklar, amatör balıkçıların bir anda dikkatini kanala çevirmeyi başardı. Balıkların su kanalına Küçükboğaz Gölü’nden girdiği tahmin edilirken, ilk kez bu kadar büyük ve ağır balık gördüklerini belirten vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Balığı görerek kayda alan bir vatandaş, “Vallahi kanalın içinde kiloluk balık var. Şimdi görenler belki nerede olduğunu soracaklar. Bizde tesadüf gördük ve çok ilginç bu kanalın içinde bu kadar büyük balık olması” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

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