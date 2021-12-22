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Su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede, milli mayoyu hedefliyor

22.12.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye şampiyonu 12 yaşındaki Beyza Işık: "Bir yarışa katılınca arkası geldi. Bunun için çok mutluyum. Başlarken kendime hedef koymamıştım. Sadece su korkusunu yenmek amacıyla başlamıştım"

EDİRNE (AA) - Edirne'de su korkusunu yenmek için ailesinin desteğiyle başladığı yüzmede Türkiye şampiyonu olan 12 yaşındaki Beyza Işık, daha çok çalışarak milli mayoyu giymek istiyor.

Yaz tatillerinde denize girmekten korkan Beyza Işık, bu korkusunu yenmek için 7 yaşında Edirne Yüzme Eğitim Merkezi Spor Kulübü'nde çalışmalara başladı. Yüzmeyi öğrendikten sonra havuzdan kopamayan Işık, geçen 5 yılda birçok müsabakaya katılarak başarılı dereceler elde etti.

Son olarak Edirne'de düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakalarına katılan Işık, 200 metre kelebek yarışında 2:31:90'lık derecesiyle birinci oldu.

Türkiye şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Işık, Türkiye şampiyonasına ilk kez katıldığını ve yarışların çok heyecanlı geçtiğini ifade etti. Yüzmeye, su korkusunu yenmek için başladığını anlatan Işık, "Bir yarışa katılınca arkası geldi. Bunun için çok mutluyum. Başlarken kendime hedef koymamıştım. Sadece su korkusunu yenmek amacıyla başlamıştım. Bu yüzden çok mutluyum." dedi.

Işık, çalışmalarını nisandaki milli takım seçmelerine yönelik sürdürdüğünü ifade ederek, "Daha sıkı hazırlanıp milli sporcu olarak dönmek istiyorum. Haftada 10 antrenman yapıyoruz. Sabah 05.00'te kalkıp 07.00'de antrenmandan çıkıp okula gidiyor akşam tekrar 17.00'de antrenmana geliyoruz. Yoğun ama bu sistem içerisinde ilerleyince başarı geliyor. Bu sene sınav senem. Zor oluyor ikisi bir arada ama böyle başarılar gelince mutlu oluyorum." diye konuştu.

Işık'ın antrenörü Onur Kaplan da 5 yıldır birlikte çalıştıkları Beyza'nın kendilerine gurur yaşattığını belirtti. Işık'ın son derece hırslı bir sporcu olduğunu vurgulayan Kaplan, "Severek yapıyor bu işi. Antrenmanlara da keyif alarak geliyor. Antrenmanlarımız kolay değil. Haftada 10 antrenman yapıyoruz. Sürece bakınca sporcularımız ailelerinden çok bizimle görüşüyorlar. Burada keyifli bir ortam yaratmaya çalışıyoruz." dedi.

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