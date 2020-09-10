YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Su kuyusu kazarken göçük meydana geldi

Su kuyusu kazarken göçük meydana geldi

AYDIN HABERLERİ  | 10.09.2020 20:06 | Son Güncelleme

Aydın’ın Köşk ilçesinde su kuyusu kazımı sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.Olay, Köşk ilçesi Cumayanı Mahallesi’nde meydana geldi.

Su kuyusu kazarken göçük meydana geldi

Aydın’ın Köşk ilçesinde su kuyusu kazımı sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.
Olay, Köşk ilçesi Cumayanı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş makineleriyle su kuyusu kazımı yapıldığı sırada toprak göçmesi meydana geldi. Büyük bir gürültü ile oluşan göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan Mustafa Ş. ve İsmail K. için arama çalışmaları başlatılırken, işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. AKUT ekiplerinin de gelmesi ile birlikte göçük altında kalan diğer işçi ile ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Aydın Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:39
Öğle
13:11
İkindi
16:44
Akşam
19:32
Yatsı
20:49

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Abacı Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Başkan Güler’in altı Eylül mesajı
Başkan Güler’in altı Eylül mesajı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.