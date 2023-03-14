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Su maymunları Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanda beslenirken görüntülendi

14.03.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Dağı eteklerinin Iğdır sınırlarındaki sulak alanda yaşayan su maymunları beslenirken objektife yansıdı.

Kürk üretimi için komşu ülkelere Güney Amerika'dan getirildikten sonra çiftliklerden Iğdır'daki sulak alanlara kaçan su maymunları (Myocastor coypus), Ağrı Dağı'nın buzullarından gelen sularla beslenen Karasu Sulak Alanı'nda yaşamlarını sürdürüyor.

Anavatanları olan Güney Amerika'nın sıcak ve ılıman iklim koşullarında yaşadıkları bilinen su maymunları, Ağrı Dağı eteklerinde de hayatına devam ediyor.

Genelde su içinde yaşamlarını sürdüren su maymunları, baharın gelip havaların ısınmasıyla karaya çıkmaya başladı.

Halk arasında "esrarengiz fare" olarak da adlandırılan su maymunları, hava sıcaklığının 20 dereceye kadar çıktığı bölgede karadaki otlar arasında beslenirken görüntülendi.

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Iğdır su maymunu

Iğdır Namaz Vakitleri 14 Mart Salı

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İkindi
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Iğdır ECZANELER
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