Su ürünleri av sezonu 1 Eylül’de başlıyor

Denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığı 1 Eylül itibariyle başlıyor. Geçen sezon umduğunu bulamayan balıkçılar bu yıldan ümitliler.

Su ürünleri av sezonu başlıyor. Yeni av sezonu ile ilgili Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Gırgır ve trol yöntemi ile su ürünleri avcılığı Karadeniz’de 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 15 Nisan itibari ile sona erecektir. Gırgır ve Trol haricindeki geleneksel yöntemlerle (uzatma ağı, çapari vb.) avcılık yapan kıyı balıkçılarımız ise tebliğ ile getirilen düzenlemelere uymak şartı ile avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabileceklerdir. Bölgemizde 1 Eylül-15 Aralık tarihleri arasında kıyıdan itibaren 18 m derinlikten, 16 Aralık-14 Nisan tarihleri arasında 24 metre derinlikten sığ sularda gırgır ağları ile avcılık yapılması yasaktır. Gırgır ağlarının yasak olduğu dönemlerde 22 metreden (12 kulaç) daha fazla derinliğe sahip uzatma ağları ile avcılık yasaktır. Bir balıkçı gemisinde 6 bin metreden fazla uzatma ağı bulundurulamaz, kullanılamaz. Denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında monoflament (tek kat) misina ağların ve multiflament (çoklu tek kat) misina ağların kullanılması, gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulundurulması yasaktır. Karadeniz’de kullanılan dip trollerinin ağ göz açıklığı 40 mm deni torba dışına konulan muhafazanın ağ göz açıklığı ise 80 mm’den küçük olamaz. Dip trolü ağlarının torba kısmında misina (tek kat-olta misinası) ağların kullanılması yasaktır. Karadeniz’de ortasu trolünün 24 metreden daha sığ sularda çekilmesi ve 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında su ürünleri istihsalinde kullanılması yasaktır. Ortasu trolü avcılığı yapan balıkçı gemilerinde bu faaliyetleri sırasında barbunya, tekir, kalkan, mezgit gibi dip balıkları bulundurulamaz. Akçakoca sınırları içerisinde kalan doğalgaz üretim platformu ve iletim hattı borularının bulunduğu bölgede su ürünleri avcılığı yasaktır” denildi.