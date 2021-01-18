Su ürünleri ihracatçıları STA sonrası Birleşik Krallık'a dış satımın artmasını bekliyor

İZMİR (AA) - Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) su ürünleri ihracatına olumlu yansıyacağını bildirdi.

Bedri Girit, yaptığı yazılı açıklamada, Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün, 2000'li yılların başından itibaren ihracatın yıldız sektörlerinden olduğunu belirtti.

Geçen yıl 984 milyon dolarlık ihracat yaparak Türkiye'nin bu dönemde gerçekleştirdiği 2,4 milyar dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatına yüzde 41 katkı sağladıklarını bildiren Girit, şunları ifade etti:

"2020'de en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 alt sektör 1,05 milyar dolarla su ürünleri, 554 milyon dolarla kümes hayvanları etleri, 301 milyon dolarla süt ve süt ürünleri, 256 milyon dolarla yumurta ve 25 milyon dolarla tabii bal oldu."

Bedri Girit, Türkiye'nin yeni dönemde ihracatta öncelikli ülkeler olarak belirlediği Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan başta olmak üzere, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri, Japonya, Brezilya ve Afrika ülkelerinin de sektörün hedef pazarları olduğunu belirtti.