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Su Üstünde, Boat Show Tuzla Fuarı’nda ürünlerini sergiledi

AYDIN HABERLERİ  | 08.03.2020 10:49 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en görkemli denizcilik fuarından biri olan Boat Show Tuzla 2020 Fuarı 35 bin m2 kapalı alanda, sektörün lider firmalarının da katılımı ile Viaport Marina, Tuzla’da kapılarını açtı.

Su Üstünde, Boat Show Tuzla Fuarı’nda ürünlerini sergiledi

Türkiye’nin en görkemli denizcilik fuarından biri olan Boat Show Tuzla 2020 Fuarı 35 bin m2 kapalı alanda, sektörün lider firmalarının da katılımı ile Viaport Marina, Tuzla’da kapılarını açtı. Fuara katılan Su Üstünde, 20 farklı kategoride binlerce ürün, 50 ülke, 5000 farklı noktadan özveri ile toplanmış deniz tutkunlarına, antika meraklılarına ve dekoratif ürün arayan herkese hitap eden birikimin ürünlerini Hall 2 Stant B/11’deki standına sergiledi.
Dünyaca ünlü markaların karada ve denizde, 2021 yeni tekne modellerini Dusseldorf’tan sonra ilk defa Viaport Marina sergilendiği, 20 metre üstü tekneleri, mega yatları ve guletleri deniz üzerinde, 20 metre altı tekneleri ve Katamaranları ise kapalı alanda sergilemeye olanak veren Boat Show Tuzla Kara Fuarı, toplam değeri 1 Milyar TL’yi geçen 150’den fazla tekne ile kapılarını yat severlere açtı.
75 bin kişiden fazla ziyaretçiyi ağırlaması beklenilen fuarda 200’den fazla tekne ve 500’den fazla marka, ürünlerini sergiliyor. Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda bu yıl en ucuz teknenin 50 bin TL, en pahalı tekne ise 120 Milyon TL’den satışa çıktığını belirten Su Ütünde Bloğu yetkilisi Eren Budaklı, 5 Metreden 50 Metreye kadar farklı tekne tiplerinin yanı sıra, deniz araçları, deniz ekipmanları ve aksesuarları, dalış ve balıkçılık ekipman ve aksesuarları, tekne bakım ve onarım sanayinin de yeni teknolojilerinin fuarda yer aldığını söyledi.
Fuar organizasyonu ve oluşan yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten Su Üstünde firma yetkilisi Eren Budaklı fuarın yoğun bir katılımla açıldığını ve son güne kadar yoğunluk beklediklerini kaydederek, “Su Üstünde firması olarak 15 farklı kategoride 150’den fazla ürün çeşitlini fuar ziyaretçileri ile buluşturmanın sevinci içerisindeyiz. Deniz tutkunlarının standımıza ve ürünlerimize olan ilgisi bizi çok sevindirdi. Su Üstünde standında herkese uygun ürün bulunmakta olup ürünlerimiz arasından özellikle gemi çıkması vintage ürünler ve gemi maketleri en çok ilgiyi görmektedir. Standımızda birbirinden değerli dekoratif ürünlerden saatlere, gemi maketlerinden biblolara, vintage gemi eşyalarından masa üstü süs eşyalarına kadar çok çeşitli toplama ürünlerimizi bulabilirsiniz” diyerek fuardan beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

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