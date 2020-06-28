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’Su ve iklim değişikliği’ konulu resim yarışması sonuçlandı

MERSİN HABERLERİ  | 28.06.2020 12:18 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün, 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği, ’Su ve iklim değişikliği’ konulu resim yarışması sonuçlandı.Dünyaca ünlü sanatçı Ahmet Yeşil’in başkanlığında oluşturulan seçici kurul, yarışmaya katılan çalışmaları inceleyerek, ödül alan yarışmacıları belirledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün, 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği, ’Su ve iklim değişikliği’ konulu resim yarışması sonuçlandı.
Dünyaca ünlü sanatçı Ahmet Yeşil’in başkanlığında oluşturulan seçici kurul, yarışmaya katılan çalışmaları inceleyerek, ödül alan yarışmacıları belirledi. Türkiye genelinde birçok şehirden ilgi gösterilen yarışmaya, 5-8 yaş grubu aralığında 184, 9-13 yaş grubu aralığında 250 öğrenci katıldı. Su kıtlığı ile mücadele, su tasarrufu, suyun önemi, su ve doğa, atıksuların çevreye zararsız hale getirilerek arıtılması gibi konulara dikkat çekmek amacıyla yapılan yarışmada, 5-8 yaş grubu aralığında Büşra İnce birinciliği kazandı. 9-13 yaş grubu aralığında katılan çalışmalar arasında ise birinciliği yarışmaya İzmir’den katılan Sura Yaşa kazandı.
5-8 yaş grubu aralığında Emir Altındere ikinci, Beste Saç üçüncü oldu. Mansiyon ödülü almaya hak kazanan yarışmacılar ise Ümmü Deliktaş, Ela Genişoğlu, Feyza Reyyan Coşkun, Berkay Yıldız ve Esmanur Akkuş oldu. 9-13 yaş grubu aralığında Kıraç Karadamar ikincilik, Doğa Ilgın Şeker üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı. Mansiyon odülünü kazanan yarışmacılar ise Beril Erol, İrem Karataş, İnci Naz Yavuz, Birsu Tataroğlu ve Ali Karadamar oldu.
MESKİ tarafından dereceye giren yarışmacılara plaket verilmesinin yanı sıra birincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere tablet, üçüncülere ise mini tablet hediye edilecek.

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