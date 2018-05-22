SPOR

Suat Kaya saç imajıyla ilgili ilk kez konuştu!

FUTBOL HABERLERİ  | 22.05.2018 18:52 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski futbolcusu Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, sosyal medyada çok konuşulan saç imajıyla ilgili ilk kez konuştu.

Suat Kaya saç imajıyla ilgili ilk kez konuştu!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor'u çalıştıran Suat Kaya, bir fotoğrafıyla gündeme oturdu.

Deneyimli çalıştırıcının yedek kulübesinde bulunan bir fotoğrafı, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı, birçok yorum yapıldı.

İşte o çok paylaşılan fotoğrafla ilgili Suat Kaya ilk kez konuştu.

İşte Kaya'nın Magazin D'deki açıklamaları;

-Suat Bey, sosyal medyaya bir resminiz düştü. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz.

Yeni resmim mi düşmüş? Neymiş o?

-Yeni saç ektirmişsiniz. Yeni imajınızla ilgili.

Ben 15 senedir yaklaşık.. Yeni mi görmüşler. Beni ilgilendiren birşey yok zaten. Çok da önemsemiyorum. Çok çok eski zaten saç ekimi. Sosyal medyadaki fotoğrafı kim nasıl yaptı onu bilmiyorum. Nasıl çektiler bilmiyorum. Fotomontaj mı onu da bilmiyorum. Ağır bir sezondan çıktım. Ailemle dinleniyorum. Sosyal medyayı tutamazsanız. Biri beğenir biri beğenmez. Bu yorgunlukla onla uğraşacak halim yok.

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Dick Advocaat'ın takımı Sparta Rotterdam küme düştüDick Advocaat'ın takımı Sparta Rotterdam küme düştü
Halil Umut Meler: Final yöneteceğim için gururluyumHalil Umut Meler: Final yöneteceğim için gururluyum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
suat kaya Menemen Belediyespor

En Çok Okunan Haberler

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

Fenerbahçe Ahmed Musa'yı transfer ediyor

Fenerbahçe Ahmed Musa'yı transfer ediyor

Muhammed Salah'a Şampiyonlar Ligi finali öncesi oruç fetvası

Muhammed Salah'a Şampiyonlar Ligi finali öncesi oruç fetvası

Başakşehir Burak Yılmaz'a talip oldu

Başakşehir Burak Yılmaz'a talip oldu

Beşiktaş'a Fernando Torres transferi için tek şart

Beşiktaş'a Fernando Torres transferi için tek şart

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suat Kaya saç imajıyla ilgili ilk kez konuştu!

Suat Kaya saç imajıyla ilgili ilk kez konuştu!

Dick Advocaat'ın takımı Sparta Rotterdam küme düştü

Dick Advocaat'ın takımı Sparta Rotterdam küme düştü

Halil Umut Meler: Final yöneteceğim için gururluyum

Halil Umut Meler: Final yöneteceğim için gururluyum

İsmet Arzuman sportif direktör oldu

İsmet Arzuman sportif direktör oldu

Doğan Babacan hayatını kaybetti

Doğan Babacan hayatını kaybetti

13 yaşındaki amatör futbolcu İsmail Semih Kaynak hayatını kaybetti!

13 yaşındaki amatör futbolcu İsmail Semih Kaynak hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.