YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Subaşı’nda tarihi dönüşüm

Subaşı’nda tarihi dönüşüm

17.01.2021 14:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında başlatılan dönüşüm projelerinden biri olan ve inşaatına başlanan Subaşı Meydan Düzenlemesi hem mimari açıdan hem de tarihi doku açısından bölgeye değer katacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında başlatılan dönüşüm projelerinden biri olan ve inşaatına başlanan Subaşı Meydan Düzenlemesi hem mimari açıdan hem de tarihi doku açısından bölgeye değer katacak. Bin 472 metrekare alan üzerine yapılan proje kapsamında 150 araçlık 2 katlı mekanik otopark ve mescit de inşa edilecek.
Samsun’da hayata geçirdiği yatırımlarla kentin yaşam kalitesini her geçen yıl daha da yukarılara taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede altyapıdan ulaşıma, kültürden kırsal kalkınmaya, kentsel dönüşüme kadar her alanda önemli projelere imza atmaya devam ediyor. 2021 yılını proje yılı olarak belirleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, Subaşı Meydanı’nda ilk kazmayı vurdu.
Subaşı’nda yıkım ve meydan düzenleme çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdürülerek nihayete erdirileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi şehrimizin tarihi kimliğine uygun çalışmalar yapıyoruz. Subaşı Meydanı Düzenleme çalışmalarımız da bunlardan biri. Yıkım çalışmalarını başlattık. Proje kapsamında meydan içerisindeki tarihi doku ortaya çıkarılacak. Hamidiye Çeşmesi yeniden yapılacak. Tarihi dokuya uygun bir mescit inşa edilecek" dedi.

“Bölgeye değer katacak”
Toplam bin 472 metrekare alan üzerine inşa edilecek proje kapsamında Subaşı Meydanı’ndaki yeni düzenleme çalışmalarının bölgeye büyük bir değer katacağını vurgulayan Başkan Mustafa Demir, "Otopark yapısı tam otomatik mekanik sistem olup 2 katlı inşa edilecek. 150’ye yakın araç park edilebilecek. Proje kapsamında meydan içerisindeki Hamidiye Çeşmesi tarihi dokuya uygun olarak yeniden inşa edilecek. Subaşı tam otomatik otopark, cephelerindeki yeşil bitkilendirme uygulamaları ve çevre düzenlemesi ile fark oluşturacak. Mimari olarak çevreyle uyumlu bir görüntü sunmayı hedefliyoruz. Tamamlandığında hem mimarisi, hem dokusu ile bölgeye ciddi bir değer katacak" diye konuştu.
Her anlamda yatırımların artarak devam edeceğini ve Samsun’u yeniden inşa ettiklerini ifade eden Başkan Demir, “İnandığımız yolda, gayret, samimiyet ve hakkaniyetle Samsun’u güzel yarınlara taşımak için ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Tüm çabamız halkımızın refahı ve mutluluğu için” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

Samsun Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:20
Sabah
07:50
Öğle
12:50
İkindi
15:17
Akşam
17:39
Yatsı
19:04

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Çevre Eczanesi
Ilkadim
Dostel Eczanesi
Ilkadim
İstiklal Eczanesi
Ilkadim
Aykanat Eczanesi
Atakum
Kurupelit Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Başkan Demir: ”Ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz”

Başkan Demir: ”Ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz”

Vatandaşların yüzde 82’si SASKİ’den memnun

Vatandaşların yüzde 82’si SASKİ’den memnun

Sıfır atık projesi ile ekonomiye katkı

Sıfır atık projesi ile ekonomiye katkı

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Rektör Ünal: “Tasarruf, erdemden çok bir insanlık duruşudur”

Rektör Ünal: “Tasarruf, erdemden çok bir insanlık duruşudur”

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.