Subaşı’nda tarihi dönüşüm

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında başlatılan dönüşüm projelerinden biri olan ve inşaatına başlanan Subaşı Meydan Düzenlemesi hem mimari açıdan hem de tarihi doku açısından bölgeye değer katacak. Bin 472 metrekare alan üzerine yapılan proje kapsamında 150 araçlık 2 katlı mekanik otopark ve mescit de inşa edilecek.

Samsun’da hayata geçirdiği yatırımlarla kentin yaşam kalitesini her geçen yıl daha da yukarılara taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede altyapıdan ulaşıma, kültürden kırsal kalkınmaya, kentsel dönüşüme kadar her alanda önemli projelere imza atmaya devam ediyor. 2021 yılını proje yılı olarak belirleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, Subaşı Meydanı’nda ilk kazmayı vurdu.

Subaşı’nda yıkım ve meydan düzenleme çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdürülerek nihayete erdirileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi şehrimizin tarihi kimliğine uygun çalışmalar yapıyoruz. Subaşı Meydanı Düzenleme çalışmalarımız da bunlardan biri. Yıkım çalışmalarını başlattık. Proje kapsamında meydan içerisindeki tarihi doku ortaya çıkarılacak. Hamidiye Çeşmesi yeniden yapılacak. Tarihi dokuya uygun bir mescit inşa edilecek" dedi.