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SUBÜ'de Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

08.09.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkezde, biyomedikal çalışmalar için gerekli laboratuvarları kurmak, işletmek, medikal sistem ile cihazların ölçme, test, ayar ve kontrol çalışmalarını kapsayan süreçler, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırılacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle üniversite bünyesinde kurulan merkezle tıbbi cihazlar konusunda dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

Merkezde, biyomedikal çalışmalar için gerekli laboratuvarları kurmak, işletmek, medikal sistem ile cihazların ölçme, test, ayar ve kontrol çalışmalarını kapsayan süreçler ulusal ve uluslararası düzeyde araştırılacak.

Bu alanlarda eğitimler vermek ve Türkiye'nin biyomedikal mühendisliği alanında potansiyelini geliştirerek tıbbi cihazlar konusunda dışa bağımlılığı azaltmak için Ar-Ge faaliyetlerinde bulunulacak.

Merkezle tıbbi teşhisle tedavi amaçlı cihaz teknolojilerinin geliştirilmesinde, bakımında ve işletilmesinde mühendislik bilgi birikimi ve teknikleri kullanılarak sağlık hizmetlerinin kalitesi ve verimliliğinin arttırılması da hedefleniyor.

Merkez bünyesinde ayrıca biyomedikal alanda eğitim alan öğrencilere staj ve uygulama imkanı sağlanarak eğitim-öğretime katkıda bulunulacak.

Ulusal ve uluslararası düzeyde biyomedikal mühendisliği alanında ilgili akademik danışmanlık hizmeti verilecek.

SUBÜ akademisyenlerinin daha önce geliştirdiği ve topluma hizmet alanında YÖK Üstün Başarı Ödülü alan kanser tedavi cihazı ve damar iziyle kimlik tarama cihazı gibi tıbbi cihazlar, merkez çatısı altında daha disiplinli bir şekilde geliştirilebilecek.

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