YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. SUBÜ’de uygulama mutfağında eğitim gerçekleşti

SUBÜ’de uygulama mutfağında eğitim gerçekleşti

SAKARYA HABERLERİ  | 04.03.2020 16:46 | Son Güncelleme

SUBÜ Turizim Fakültesinde kurulumu devam eden uygulama mutfağında ilk eğitim gerçekleştirildi.Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi’nin kurulumu devam eden uygulama mutfağında ilk eğitim gerçekleştirildi.

SUBÜ’de uygulama mutfağında eğitim gerçekleşti

SUBÜ Turizim Fakültesinde kurulumu devam eden uygulama mutfağında ilk eğitim gerçekleştirildi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi’nin kurulumu devam eden uygulama mutfağında ilk eğitim gerçekleştirildi. Dekan Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, mutfağın tam anlamıyla yeni eğitim döneminde hazır olacağını ifade etti.
SUBÜ Turizm Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimin yanı sıra nitelikli eğitim almaları amacıyla kurulması amaçlanan uygulama mutfağında sona gelindi. Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1’inci sınıf öğrencileri, Temel Mutfak Teknikleri dersi kapsamında mutfak organizasyonu ve uluslararası kesme teknikleri konusunda ilk uygulamalarını gerçekleştirdiler. Uygulamalı eğitimde Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şevki Ulama ve Doç. Dr. Serkan Şengül de hazır bulundu. Ders kapsamında birçok kesme tekniğini öğrenen öğrenciler, hazırlamış olduğu ürünleri fakültedeki diğer öğrenci ve personelle paylaştı.
Uygulama mutfağında gelinen sürece dair bilgiler aktaran Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, “Eksikleri hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi başına kadar tam kapasite ile hizmete girmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası birçok yarışmada önemli başarılar elde ettiler. Mutfağımız tam anlamıyla faaliyete girdiği zaman bu başarıları kat ve kat arttıracağımızı düşünüyorum ”dedi.

SUBÜ’de uygulama mutfağında eğitim gerçekleşti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Büyükçekmece’de ağır hasarlı iki bina daha yıkıldı

Büyükçekmece’de ağır hasarlı iki bina daha yıkıldı

TOKİ'nin Kayseri'de inşa edeceği 700 konut için kura çekildi

TOKİ'nin Kayseri'de inşa edeceği 700 konut için kura çekildi

Başkan Işık, Macaristan’da

Başkan Işık, Macaristan’da

Rize ve Ordu'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Rize ve Ordu'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sakarya Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:21
Öğle
13:15
İkindi
16:25
Akşam
19:00
Yatsı
20:18

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Cömert Eczanesi
Adapazari
Dilek Eczanesi
Yenikent
Şifa Eczanesi
Yenikent
Altınköşe Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Merkez Eczanesi
Erenler
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Prof. Dr. Nabi Avcı, Sakarya’ya geliyor

Prof. Dr. Nabi Avcı, Sakarya’ya geliyor

Sapanca içmesuyu projesi tamamlandı

Sapanca içmesuyu projesi tamamlandı

Kuzuluk İhlas Kaplıca Evlerinde kar keyfi

Kuzuluk İhlas Kaplıca Evlerinde kar keyfi

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.