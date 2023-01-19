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Suç makinesinin buzdolabından uyuşturucu çıktı

19.01.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de jandarma ekiplerine bağlı JASAT birimleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

10 ayrı suçtan kesinleşmiş 14 yıldan fazla hapis cezası bulunan 1 zanlının evinde yapılan aramada ise balistik yelek ve buzdolabında uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslarla ilgili çalışmalar yürüttü. lgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, ilçe jandarma komutanlıkları ve jandarma dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, sorumluluk sahasında yürütülen planlı çalışmalar sonucu, 12-15 Ocak tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D., B.Y., N.T., M.U. ve A.T. adlı 5 zanlı kıskıvrak yakalandı.

BALİSTİK YELEK VE BUZDOLABINDA SAKLADIĞI UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan aranan zanlılardan İ.D.’nin, Seferihisar ilçesindeki evinde yapılan aramada, pompalı tüfek, silah, fişek ve balistik yeleğin yanı sıra buzdolabında sakladığı sentetik ecza hapları ve bir miktar skunk esrar maddesi ele geçirildi. Zanlının 10 ayrı suçtan kesinleşmiş 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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