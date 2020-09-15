Sucuk alırken bu uyarıya dikkat! İçine beyaz et, tırnaklı eti...

Her evin sofrasında bulunan ve Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan sucuk, çoğu marketin reyonunda satılan bir şarküteri ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Sucuk alırken birçok noktaya dikkat etmek gerekirken, sucuğun kaliteli etten üretilmesi gerekiyor. Sucuğun fiyatının en az kuşbaşı et kadar olması gerektiğini ifade eden işletmeci Servet Keskin, kıyma fiyatının altında olan sucuğun tercih edilmemesi gerektiğini söylüyor. Sucuğun içine beyaz et, tırnaklı eti gibi şeylerin karıştırılma ihtimalinin yüksek olduğunu aktaran Keskin, sucuğun kaliteli ve güvenilir yerden alınması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

'ÖZEL FIRINLARDA MERKEZİ 72 DERECEYE ULAŞTIRACAK ŞEKİLDE PİŞİRMEK GEREKİR'

Servet Keskin, sucuğun yapılış aşamalarından bahsetti. Keskin, “Sucuk bizim Türk mutfağımızın vazgeçilmezlerinden birisi. Etin öncelikle kaliteli olması gerekiyor. Kaliteli etten kaliteli sucuk çıkar. Tabii ki yöresinden alınan baharatlar bunu daha da güzelleştirir. Bundan sonraki aşama pişirme aşaması. Özel fırınlarda merkezi 72 dereceye ulaştıracak şekilde pişirmek gerekir. Bundan sonra servise sunulması geliyor. Pişmiş ürünler olduğu için sadece ısıtmanız yeterli olacaktır. Çok pişirdiğiniz zaman suyu kaçar, özelliği gider. Onun için orta pişmiş servis edilirse daha çok lezzetli olur” şeklinde konuştu.