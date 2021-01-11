Sudan Piramitleri: Çölün ortasında saklı bir hazine

Mısırlılardan derinden etkilenen Nubia kralları, Mısır gömme yöntemlerinin değişmesinden bin yıl sonra kendi piramitlerini inşa etmişler. Sudan'da, UNESCO koruması altındaki 2 bin yıllık Sudan Piramitleri, çölün ortasında adeta saklı hazine gibi gelecek ziyaretçilerini bekliyor.
Sudan Piramitleri, Sudan'ın başkenti Hartum'un yaklaşık 200 km kuzey doğusundaki Shendi yakınında, Kabushiya tren istasyonunun yaklaşık 6 km kuzey doğusunda ve Nil nehrinin doğu kıyısında bulunan Meroe Antik Kenti'nde bulunuyor.
Bazı kaynaklara göre, Sudan'daki piramitler Mısır'dan etkilenerek yapılmış. Bazı kaynaklara göre ise bunlar Mısır'dakilerden 800 yıl daha eski. Uzun zaman önce kurumuş bir nehrin etrafını çevrelemesi nedeniyle Meroe Adası olarak nitelendirilen bölge, bir zamanlar Siyahi Firavunlar olarak bilinen Kush Krallığı hükümdarlarının yaşadığı bir başkentmiş. M.Ö. 720-300 yılları arasında inşa edilen piramitlerin uzunluğu, 6 ile 30 metre arasında değişiyor. Yüzyıllara meydan okuyarak ayakta kalmayı başaran bu piramitlerin, Giza piramitlerinden sonra tamamlandığı biliniyor.
Kush Krallığı tarafından yönetilen bölgede üç ayrı başkent varmış: Kerma, Napata ve Meroe. M.Ö. 2600 – 300 yılları arasında yani yaklaşık 3000 yıl boyunca, bu üç başkentte 250’den fazla piramit inşa edilmiş. Mısır piramitleri gibi, bunlar Nubian hükümdarlar ve aileleri için mezar odaları olarak kullanılıyormuş. El-Kurru’daki kraliyet mezarlığı en ünlü yer. Bu mezarlar, Kashta, Shabaka ve Piye gibi önemli yöneticilerin mezarlarıymış.
Meroe Antik Kenti ve Sudan Piramitleri 2011 yılı Haziran ayında "Meroe Adası Arkeolojik Alanları" adıyla UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edildi.
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