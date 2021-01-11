Sudan Piramitleri: Çölün ortasında saklı bir hazine

Mısırlılardan derinden etkilenen Nubia kralları, Mısır gömme yöntemlerinin değişmesinden bin yıl sonra kendi piramitlerini inşa etmişler. Sudan'da, UNESCO koruması altındaki 2 bin yıllık Sudan Piramitleri, çölün ortasında adeta saklı hazine gibi gelecek ziyaretçilerini bekliyor.

SUDAN PİRAMİTLERİ NEREDE?

Sudan Piramitleri, Sudan'ın başkenti Hartum'un yaklaşık 200 km kuzey doğusundaki Shendi yakınında, Kabushiya tren istasyonunun yaklaşık 6 km kuzey doğusunda ve Nil nehrinin doğu kıyısında bulunan Meroe Antik Kenti'nde bulunuyor.

SUDAN PİRAMİTLERİ TARİHİ

Bazı kaynaklara göre, Sudan'daki piramitler Mısır'dan etkilenerek yapılmış. Bazı kaynaklara göre ise bunlar Mısır'dakilerden 800 yıl daha eski. Uzun zaman önce kurumuş bir nehrin etrafını çevrelemesi nedeniyle Meroe Adası olarak nitelendirilen bölge, bir zamanlar Siyahi Firavunlar olarak bilinen Kush Krallığı hükümdarlarının yaşadığı bir başkentmiş. M.Ö. 720-300 yılları arasında inşa edilen piramitlerin uzunluğu, 6 ile 30 metre arasında değişiyor. Yüzyıllara meydan okuyarak ayakta kalmayı başaran bu piramitlerin, Giza piramitlerinden sonra tamamlandığı biliniyor.