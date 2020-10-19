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Şuhut’ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 19.10.2020 12:40 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama programı kapsamında protokol üyelerinin de katılımı ile çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.Bu yıl beşincisi düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen program çerçevesinde, Şuhut ilçesindeki köy ve mahalle muhtarları Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama programı kapsamında protokol üyelerinin de katılımı ile çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.
Bu yıl beşincisi düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen program çerçevesinde, Şuhut ilçesindeki köy ve mahalle muhtarları Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Şuhut Muhtarlar Derneği’nde tebrikler kabul edildi.
Düzenlenen proğrama, Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Onur Bayram, daire amirleri ile birlikte STK temsilcileri katıldı.

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