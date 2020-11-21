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Şuhut’ta kisitlamanın ilk günü cadde ve sokaklar bomboş kaldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 21.11.2020 22:56 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını ile mücadelede alınan ek tedbirler doğrultusunda, yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde de saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Koronavirüs salgını ile mücadelede alınan ek tedbirler doğrultusunda, yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde de saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Şuhut’ta cadde ve sokaklar bomboş kaldı.
Son günlerde artan vakalar nedeniyle, korona virüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde bir dizi ek tedbir alındı. Bu tedbirler doğrultusunda bu akşam saat 20.00 itibariyle de sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Akşam saatlerinde vatandaşlar işlerini bitirerek evlerine gitti. Meydan, cadde ve sokakların boşaldığı saatlerde ise polis ve jandarma bölgelerinde denetimlere başlandı. Pazar sabahı saat 10.00’da bitecek yasak, akşam saat 20:00 ’de tekrar başlayacak ve Pazartesi günü saat 05:00’te sonra erecek.

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