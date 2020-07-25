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Şuhut’ta küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 25.07.2020 11:42 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı’na günler kala küçükbaş kurbanlık alış verişlerinde hareketlilik başladı.Pazarda küçükbaş hayvan satıcı ve alıcıların fiyatlardan memnun olmamaları gözlerden kaçmazken, kentin dört bir tarafından küçükbaş hayvan pazarına satıcıların geldiği öğrenildi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı’na günler kala küçükbaş kurbanlık alış verişlerinde hareketlilik başladı.
Pazarda küçükbaş hayvan satıcı ve alıcıların fiyatlardan memnun olmamaları gözlerden kaçmazken, kentin dört bir tarafından küçükbaş hayvan pazarına satıcıların geldiği öğrenildi. Küçükbaş hayvanlarda 40 kiloğram kuzunun bin lira ile bin 200 TL arasında değiştiği belirtildi.
Küçükbaş hayvan satıcısı Cemal Çelik, Manisa’dan dün gece pazara geldiğini kaydederek, "Piyasa biraz gevşek ama yapacak bir şey yok İnşallah iyi olur. Sabah 04.00 gibi pazara geldik. Satışlar vallahi yok şimdi her şey pahalı piyasada gevşek ne yapacağımızı şaşırdık. Pazarlığı mızı yaptık kutularımız aldık hayırlısı ile iyi olur yani’’ dedi.
Bir başka kurbanlık satıcısı Fevzi Türk, küçük baş kurbanlıkların kilosunun 24-25 arasında değiştiğini ifade ederek, "Büyük mallar biraz daha yüksek küçük mallar 24,25 civarlarında satılıyor. 40 kilo küçükbaş bir hayvan bin liraya giderken 50 kilosu ise bin 250 liraya gidiyor’’ dedi.
Kurbanlık küçükbaş hayvan alımı için gelen İsmail Aydemir ise fiyatlardan dolayı kurbanlık almadığını kaydederek, "Pazarda fiyatlar düşük olmasına rağmen kimse malını satamıyor. Biraz boş pazar. Almadım ama almak için geldim alacağız inşallah. Kurbanlıklarda fiyatlar uygun ama alım satımlar durgun’’ dedi.

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