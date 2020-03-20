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Şuhut’ta marketlere Korona virüs bilgilendirmesi ve ürün denetimi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 20.03.2020 16:30 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı gıda mühendisleri tarafından ilçe merkezinde bulunan marketlerde iş yeri sahipleri Korona virüs ile ilgili bilgilendirilerek raflardaki ürünlerde denetleme yapıldı.Yapılan denetimlerde, Korona virüs hastalığı ile ilgili bilgilendirme yapılarak raflarda satılan malların son kullanma tarihini kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerini bilgilendirdi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı gıda mühendisleri tarafından ilçe merkezinde bulunan marketlerde iş yeri sahipleri Korona virüs ile ilgili bilgilendirilerek raflardaki ürünlerde denetleme yapıldı.
Yapılan denetimlerde, Korona virüs hastalığı ile ilgili bilgilendirme yapılarak raflarda satılan malların son kullanma tarihini kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerini bilgilendirdi. Vatandaşa sağlıklı ve hijyenik ortamda hizmet sunulması gerektiğini belirten ekipler Korona virüs ile ilgili iş yeri sahiplerini bilgilendirdi. Ekipler bu çerçevede denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini söyledi.

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