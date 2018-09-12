MAGAZİN

Şükran Ovalı doğum yaptığı güne ait fotoğrafları paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.09.2018 01:28 | Son Güncelleme

Ünlü futbolcu Caner Erkin ile evli olan oyuncu Şükran Ovalı, doğum yaptığı güne ait fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü oyuncuyu doğum yaptığı sırada oyuncu arkadaşları ve yakınları da yalnız bırakmadı.

Şükran Ovalı doğum fotoğraflarını paylaştı

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Geçtiğimiz günlere anne olan Şükran Ovalı, doğum yaptığı günden fotoğraflarını paylaştı.

Geçtiğimiz günlere anne olan Şükran Ovalı, doğum yaptığı günden fotoğraflarını paylaştı.
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Güzel oyuncuyu mutlu gününde arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Güzel oyuncuyu mutlu gününde arkadaşları da yalnız bırakmadı.
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Şükran Ovalı'yı doğum yaptığı hastanede Müjde Ar, Bergüzar Korel, Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu gibi oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı

Şükran Ovalı'yı doğum yaptığı hastanede Müjde Ar, Bergüzar Korel, Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu gibi oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı
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Ünlü oyuncunun doğumu öncesinde yakın arkadaşı Şebnem Bozoklu'nun da oldukça heyecanlı olduğu görüldü

Ünlü oyuncunun doğumu öncesinde yakın arkadaşı Şebnem Bozoklu'nun da oldukça heyecanlı olduğu görüldü
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Paylaşımlarından birinde eşi Caner Erkin'in ağladığı fotoğrafı koyarak "Sen ağlama dayanamam" notunu düştü

Paylaşımlarından birinde eşi Caner Erkin'in ağladığı fotoğrafı koyarak "Sen ağlama dayanamam" notunu düştü
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Şükran Ovalı paylaşımında, "Benim en kıymetli günüm, başta canım doktorum @drardalembet öyle özelsiniz ki benim için.. Her korktuğumda güven veren tavrınız, gülümsemeniz, desteğiniz için minnettarım ve canım hemşiremiz @yesimnefes eliniz hep omzumdaydı..."

Şükran Ovalı paylaşımında, "Benim en kıymetli günüm, başta canım doktorum @drardalembet öyle özelsiniz ki benim için.. Her korktuğumda güven veren tavrınız, gülümsemeniz, desteğiniz için minnettarım ve canım hemşiremiz @yesimnefes eliniz hep omzumdaydı..."
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"Ne diyeyim iyi ki varsınız ..Hastaneyi güzelleştiren kadın, ufuk abla ve tüm hemşireler bana çooook yardımcı olan @bebegiminyolarkadasi .. Hepinize çok teşekkürler ve bu güzel fotoğrafları çeken @ciseren'e çok çooook teşekkürler"

"Ne diyeyim iyi ki varsınız ..Hastaneyi güzelleştiren kadın, ufuk abla ve tüm hemşireler bana çooook yardımcı olan @bebegiminyolarkadasi .. Hepinize çok teşekkürler ve bu güzel fotoğrafları çeken @ciseren'e çok çooook teşekkürler"
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"️Anestezi doktorum siz ne özel bir insansınız .. Ve canım Dostlarım iyi ki aynı bahçenin çocuklarıyız:) iyi ki sırtımı size dayadım !! Arkamdan el sallayışınız... Benimle gülüp benimle ağlamanız .. Benden daha heyecanlı dostlarım vardı mesala :)) Şanslıyım şükür"

"️Anestezi doktorum siz ne özel bir insansınız .. Ve canım Dostlarım iyi ki aynı bahçenin çocuklarıyız:) iyi ki sırtımı size dayadım !! Arkamdan el sallayışınız... Benimle gülüp benimle ağlamanız .. Benden daha heyecanlı dostlarım vardı mesala :)) Şanslıyım şükür"
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"İyi dostlar biriktirdim.. hepinize tek tek teşekkür ederim bu unutulmaz anda beni yalnız bırakmadınız .. Canımız @mujdearkarakas sen olmasaydın eksiktim.. Eksik kalırdı her şey..

"İyi dostlar biriktirdim.. hepinize tek tek teşekkür ederim bu unutulmaz anda beni yalnız bırakmadınız .. Canımız @mujdearkarakas sen olmasaydın eksiktim.. Eksik kalırdı her şey..
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Torununu kucaklayışın ve desteğin için çok teşekkürler bana dua eden, tanımadığım ama hep hissettiğim güzel insanlar ,size de teşekkür ederim"

Torununu kucaklayışın ve desteğin için çok teşekkürler bana dua eden, tanımadığım ama hep hissettiğim güzel insanlar ,size de teşekkür ederim"
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"Allah isteyen herkese nasip etsin bu muazzam duyguyu, çilli sende yanımızdaydın .. ve ve benim canım eşim, yol arkadaşım, seni öyle çok seviyorum ki kelimeler yetmez... elimi hiiiç bırakma Caner" yazdı.

"Allah isteyen herkese nasip etsin bu muazzam duyguyu, çilli sende yanımızdaydın .. ve ve benim canım eşim, yol arkadaşım, seni öyle çok seviyorum ki kelimeler yetmez... elimi hiiiç bırakma Caner" yazdı.
12 / 17

Şükran Ovalı doğum fotoğraflarını paylaştı

Şükran Ovalı doğum fotoğraflarını paylaştı
13 / 17

Şükran Ovalı doğum fotoğraflarını paylaştı

Şükran Ovalı doğum fotoğraflarını paylaştı
14 / 17

Şükran Ovalı doğum fotoğraflarını paylaştı

Şükran Ovalı doğum fotoğraflarını paylaştı
15 / 17

Şükran Ovalı doğum fotoğraflarını paylaştı

Şükran Ovalı doğum fotoğraflarını paylaştı
16 / 17

Şükran Ovalı doğum fotoğraflarını paylaştı

Şükran Ovalı doğum fotoğraflarını paylaştı
17 / 17

Şükran Ovalı doğum fotoğraflarını paylaştı

Şükran Ovalı doğum fotoğraflarını paylaştı
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şükran ovalı caner erkin doğum bebek

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