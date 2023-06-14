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Sulama borusu çalan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

14.06.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da tarım makinesi ve malzemeleri satan iş yerlerinden 80 bin lira değerinde sulama borusu çalan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Sulama borusu çalan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Elmacı Mahallesinde 2 şüpheli gece saatlerinde kendilerine ait otomobille tarım makinesi ve malzemeleri satan iş yerlerinin etrafında dolaşmaya başladı. Hedef belirledikleri iş yerlerinin önünde durarak çevre kontrolü yapan şüpheliler, ardından sulama borularını araçlarına yükleyip hızla gözlerden kayboldu. Elmacı Mahallesindeki hırsızlıklardan sonra Fevziçakmak Mahallesinde de bir iş yerinden sulama boruları çalındı. Gerçekleşen hırsızlık olaylarının ardından iş yeri sahipleri polise giderek şikayet oldu.

80 BİN LİRA DEĞERİNDE SULAMA BORUSU ÇALINDI

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde yaptığı incelemede 3 iş yerinden toplam 80 bin lira değerinde sulama borusunun çalındığını tespit etti. Adreslerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Hırsızlık şüphelisi E.F.K. (33) ve E.Ü. (36) polisin düzenlediği baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan sorgusunda E.F.K.’nın hırsızlık suçundan 1, E.Ü. ise hırsızlık ve çeşitli suçlardan 17 kaydının olduğu anlaşıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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