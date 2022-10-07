Sulama havuzunda mahsur kalan porsuk kurtarıldı

Adıyaman'da boş sulama havuzunda mahsur kalan porsuk, Doğa Koruma Milli Parklar ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Şerefli köyündeki boş sulama havuzunda porsuğun mahsur kaldığını gören Kadir Taşar, durumu kurtarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ile AFAD ekipleri yakalama tasmasıyla porsuğu bulunduğu yerden kurtararak doğaya saldı.



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