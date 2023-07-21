Sulama kanalı çalışmasında Roma Dönemi’ne ait bin 800 yıllık mezar bulundu

Olay, Adıyaman merkez Durakaynak (Pişinik) köyü sınırları içerisinde yer alan tarlada meydana geldi. Devlet Su İşlerinin yapımını sürdürdüğü Gömükan Barajı’nın sulama kanalının yer altına döşenmesi çalışmaları esnasında iş makinesi yerin yaklaşık 5 metre derinliğinde kaya mezara denk geldi. Çalışmalar esnasında mezarı fark eden çalışanlar durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirdi. Müze Müdürlüğünden arkeologlar, kaya mezarda inceleme ve kazı çalışması yaptı. Roma Dönemi’yle tarihlenen bin 800 yıllık kaya mezar içerisinde 3 niş bulunuyor. İnsan kemiklerinin bulunduğu mezarda küpe, yüzük gibi değerli eserler de bulundu.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, ortaya çıkan mezarda incelemede yaparak gazetecilere açıklamada bulundu. Gelse, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün, Gömükan Barajına ait su kanalı çalışmasında bir mezara rastlanıyor. Bunun üzerine Müze Müdürlüğümüze bilgi verildi. Bu bilgi üzerine Müze Müdürlüğümüzün arkeologları bu alanda çalışma yaptı. M.S. 2. Yüzyıl’a tarihlenen bir kaya mezar olduğu tespit edildi. Bu kaya mezarı içerisinde 3 adet niş bulunmakta, bu nişlerin içerisinde bütünlüğü bozulmuş insan iskeleti parçaları arkeologlarımız tarafından bulundu. Ayrıca bu mezarlardaki buluntular, Müze Müdürlüğümüze bağlı arkeologlar tarafından kayıt altına alındı, fotoğraflandı, belgelendi” dedi.

