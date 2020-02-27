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Sulama suyuna yapılan zamla ilgili 2. çiftçi değerlendirme toplantısı yapılacak

ERZİNCAN HABERLERİ  | 27.02.2020 16:41 | Son Güncelleme

Erzincan Ziraat Odası ve Pancar Kooperatifi Başkanlıkları tarafından organize edilen ve çiftçilerin katıldığı değerlendirme toplantısında, sulama suyuna yapılan zamlar ve Erzincan’da çiftçilerin içerisinde bulundukları durumu değerlendirmek için daha önceden yapılan 1.

Sulama suyuna yapılan zamla ilgili 2. çiftçi değerlendirme toplantısı yapılacak

Erzincan Ziraat Odası ve Pancar Kooperatifi Başkanlıkları tarafından organize edilen ve çiftçilerin katıldığı değerlendirme toplantısında, sulama suyuna yapılan zamlar ve Erzincan’da çiftçilerin içerisinde bulundukları durumu değerlendirmek için daha önceden yapılan 1. toplantının ardından 02 Mart 2020 Pazartesi günü saat 10.00’da İl Müftülüğü Konferans Salonunda 2’nci değerlendirme toplantısı yapılacak.
Erzincan Valisi, Erzincan Milletvekilleri, Erzincan Belediye Başkanı, Siyasi partilerin il başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin de davet edildiği 2. çiftçi değerlendirme toplantısı hakkında açıklama yapan Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, toplantıya çiftçileri de davet ederek şu açıklamayı yaptı:
“Değerli üreticilerimiz ilk toplantısını 17 Ocak 2020 tarihinde yaptığımız sulama suyu ve çözüm önerileri konulu toplantımızın 2’ncisi olan sulama suyu ve çözümlerine yönelik bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıya ilimiz Valisi, Milletvekillerimiz, İl Genel Meclisi Başkanımız, Belediye Başkanımız, ilgili kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ve siyasi partilerimizle birlikte siz değerli üreticilerimizin de katılımı ile 02 Mart 2020 Pazartesi günü Saat 10.00’da İl Müftülüğü konferans salonunda bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıya bütün üreticilerimizi davet ediyorum, herkese hayırlı kandiller diliyorum.”

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