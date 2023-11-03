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Sular çekildikçe Van Gölü’ndeki eski yapılar gün yüzüne çıkıyor

03.11.2023 14:04 | Son Güncelleme:
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Van Gölü’nde artan buharlaşma nedeniyle kıyılarda yaşanan çekilme, eski yapıları gün yüzüne çıkartıyor.

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi’nde daha önce Van Gölü’nün çekilmesi sonucu kale kalıntılarının görüldüğü bölgede şimdi de uzun yıllar su altında olan ev ve diğer yapıların temel kalıntıları, tandırlar ve seramik parçaları tespit edildi. Van Gölü’ndeki seviye değişiklikleri nedeniyle arkeolojik verilerin ortaya çıktığını söyleyen Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, konu ile ilgili alanda yaptığı incelemede Çelebibağı Selçuklu Mezarlığı’nın bulunduğu bölümün aslında bir höyük yerleşmesi olduğunu belirti. Çavuşoğlu, bu bölgenin eski bir yerleşim yeri olduğunu vurgulayarak, “Hemen bunun önünde de eski Erciş yerleşmesi ve Erciş Kalesi yer alıyor. Bulunduğumuz mevkide de Van Gölü’nün sularının çekilmesiyle Erciş Kalesi’nin yerleşmesine ait olan mimari mekanlar ortaya çıkmış. Erciş Kalesi, göl kenarına kurulan bir kale. Geçmişte insanların yaşadığı, dükkanların, mimari mekanların bulunduğu alanların kalıntıları da Van Gölü’nün çekilmesi ile ortaya çıkmaya başladı. Eğer küresel ısınma devam ederse önümüzdeki yıllarda çok daha fazla mimari kalıntıyla karşı karşıya kalacağız” dedi.
Emekli öğretmen ve yazar Selahattin Koşar ise Erciş Kalesi’nin kale kent özelliği taşıdığını ve çevresinde yüzlerce evin bulunduğunun tarihi kaynaklarda yer aldığını anlatarak, "Görüldüğü gibi evlerin temelleri, tandırlar ortaya çıktı. Göl biraz daha çekilince su altında kalan yapıların ne kadar fazla olduğu daha net ortaya çıkacaktır. Van Gölü, yüzyıllardır alçalıp yükseliyor. Bundan iki hafta önce yine Erciş sahilinde Urartular dönemine ait kalıntılar ortaya çıkmıştı" ifadelerini kullandı.

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