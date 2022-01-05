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Şule Çet'in sağlık raporunu usulsüz temin eden sanık avukatına hapis

05.01.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şule Çet'in sağlık raporunu usulsüz temin eden sanık avukatına hapis

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'i "kasten öldürme" ve "cinsel saldırı" suçlarından mahkum edilen sanık Çağatay Aksu'nun avukatı Levent Ekmen, Çet'in "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirdiği" gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Ekmen, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Sanık Ekmen, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 4 Aralık 2019'da karara bağlanan Çet'in ölümüne ilişkin dosyada sanık Aksu'nun avukatlığını yaptığını söyledi.

Yargılama dosyasına delil sunmak için maktule Şule Çet'in sağlık durumunu gösteren belge, kullandığı ilaç ve geçmişe dönük tedavilerinin yer aldığı raporlar ile üniversite öğrenimine ilişkin transkripti, Çet'in çalıştığı iş yerindeki özlük dosyasından temin ettiğini öne süren Ekmen, bu belgelere yasa dışı yollarla ulaşmadığını savundu.

Avukatlık mesleğinin gereği ve yasaların kendisine tanıdığı sınırlar içinde hareket ettiğini belirten Ekmen, beraatini istedi.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Ekmen'i, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirdiği" gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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