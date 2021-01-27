Süleymanpaşa Belediyesi 2020 yılında yol rekoru kırdı

Süleymanpaşa Belediyesi, 2020 yılında gerçekleştirdiği yol çalışmaları ile dudak uçuklattı. Asfalt, kilit ve parke taş, sathi kaplama ve yeni yol açma işlemleri ile birlikte yaklaşık 700 bin metrekare yol çalışması gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesinin yol atağı 2020 yılında da hız kesmeden devam ederken, bir yıl içinde gerçekleştirilen yol çalışmaları neticesinde toplam 689 bin 943 metrekareye ulaşıldı. Çalışmalar kapsamında, 119 bin 20,61 metrekare yeni parke taş, 63 bin 175,55 metrekare taş tamir çalışması olmak üzere 182 bin 196,16 metrekare kilit ve parke taş döşeme işi yerine getirildi. Öte yandan, 347 bin 444,25 metrekare yeni asfalt ve 22 bin 117,25 asfalt yama olmak üzere toplamda 369 bin 621,50 metrekare asfalt çalışması yapılırken, asfalt çalışmalarında 61 bin 24,70 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Kırsal mahallelerde yol atağı

Özellikle kırsal mahallelerde gerçekleştirilen sathi yol kaplama çalışmaları da göz doldururken, 125 bin 855,51 ton malzeme serimi ile 49 bin 355,10 metrekare sathi kaplama çalışması yapıldı. Ayrıca 88 bin 770 metrekare yeni imar yolu ilçeye kazandırılırken, bu yollarda 51 bin 746,58 ton yol temel malzeme serimi yapıldı.