Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi her gün bin kişiye sıcak yemek sağlıyor

Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi, her gün yaklaşık bin kişinin evine dört çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

Günlük 5 bin kişi kapasiteye sahip olan ve modern, endüstriyel düzeydeki mutfağıyla hijyenik ortamda hizmet veren Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi, her gün düzenli olarak yaklaşık bin ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşa dört çeşit sıcak yemek servisi gerçekleştiriyor. Aşevinde aylık olarak hazırlanan yemek listeleri, günlük kalori ihtiyaçları dikkate alınarak tespit ediliyor. Yemekler, uzman kadrolar tarafından taze ürünler kullanılarak hazırlanıp, ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırılıyor.

Aşevini bünyesinde bulunduran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanları, aynı zamanda bir gönül elçisi işlevi görerek vatandaşların farklı ihtiyaçlarının da çözüme kavuşturulmasına katkı sağlıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine her gün uğrayan personeller, gıda dışında farklı bir ihtiyaç tespit edilmesi durumunda Süleymanpaşa Belediyesi ya da diğer ilgili kurumlara durumu aktararak ihtiyacın karşılanmasını sağlıyor.