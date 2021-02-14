Süleymanpaşa kara teslim olmadı

Günlerdir beklenen kar yağışı Cumartesi günü itibariyle Süleymanpaşa’da etkili olmaya başlarken, hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Süleymanpaşa Belediyesi, yağışın başlaması ile birlikte karla mücadele çalışmalarına start verdi.

Cumartesi akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 35 personel ve 9 araçtan oluşan (2 kar küreyici, tuzlama aracı, 5 adet traktör ve kamyonet) ekiplerin başlattığı mücadelesini hem merkez hem de kırsal mahallelerde gece boyunca ve Pazar günü de sürdürdü. Şiddetli ve aralıksız kar yağışına rağmen Süleymanpaşa’da ana arterler tamamen ulaşıma açık tutulurken, kırsal mahallelerde de ihtiyaç duyulan noktalara ekipler tarafından anında müdahale edildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in de bizzat nezaret ettiği karla mücadele çalışmaları kesintisiz sürdürülürken, kırsal mahallelerde yol açma ve merkez mahallelerde de buzlanmayı önleme ve tuzlama çalışmaları ön plana çıktı.

Konuyla ilgili yapılana açıklamada, kar yağışının hafta başında da etkili olmasının beklendiği, kar mücadelesine son ana kadar hız kesmeden devam edileceği belirtildi.

Öte yandan, şiddetli kar yağışına rağmen Süleymanpaşa Belediyesinin gece gündüz süren kar mücadelesi sayesinde herhangi bir ciddi sorun yaşanmazken, kar yağışı ile birlikte Süleymanpaşa’da seyre değer manzaralar oluştu.



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