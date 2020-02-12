Sultan 2. Abdülhamid vefatının 102. yılında Karabük’te anıldı

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han, vefatının 102’inci yıl dönümünde Karabük Üniversitesinde (KBÜ) düzenlenen programla anıldı.

KBÜ tarafından düzenlenen ve sunucu Pelin Çift’in yönettiği "Vefatının 102. yılında, Sultan 2. Abdülhamid Han" konferansı KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda yapıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Gündüz, Sultan Abdülhamid’in anlaşılması için o dönemin şartlarının bilinmesi gerektiğini söyledi.

Abdülhamid’in zor bir dönemde meşrutiyeti ilan ettiğini ifade eden Gündüz, "Avrupa sanayileşmesini tamamlıyor. Kuramsal bilgiyi, teknolojiye çeviriyor. Hızlı bir şekilde yeni üretim alanları ve bilimsel alanlar ortaya çıkıyor. Osmanlı Devleti’nde ise azınlık ayaklanmaları var. Büyük savaşlar var ve sürekli topraklar kaybediyorsunuz. Ülkede birikmiş sermaye yok. Bizim demokrasi sorunumuz var, yani halkın demokrasi talepleri sorunu var. Bu sorun talep olduğundan kaynaklanan sorun değil, olmadığından kaynaklanan sorun var. Abdülhamid zor bir dönemde meşrutiyeti ilan ediyor. Meşrutiyet talebi, halktan gelen bir talep değil aydınlardan gelen bir talepti" dedi.

Prof. Dr. Gündüz, Sultan Abdülhamid’in tarihin önemli gelişmelere sahne olduğu bir dönemde tahta çıktığını belirterek, "Abdülhamid Han, 1876 yılında Osmanlı tahtına geçti. Abdülhamid bütün gücüyle ve enerjisiyle devleti tutmaya çalışan, toplumu modernleştirmeye çalışan, devleti kurtarmaya, toplumu eğitmeye çalışan bir Osmanlı sultanıdır" diye konuştu.

Sultan Abdülhamid’in modernleşme ile ilgili en yaygın faaliyet alanlarından birinin eğitim sahası olduğunu ve eğitime yönelik faaliyetler gerçekleştirdiğini aktaran Gündüz, şunları kaydetti:

"Eğitim alanında muazzam bir gelişim söz konusu. Eğitim sistemi modernleştirildi. Sanayi mektepleri kuruluyor. Kadın haklarında çok ciddi atılımlar var. Kız okulları açılıyor."

Konuşmasında Yahudi göçü meselesine de değinen Gündüz, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde zor durumda kalan Yahudilerin Osmanlı Devleti’ne sığındığını belirterek, Yahudilerin Filistin’e yerleşme konusunda Sultan Abdülhamid Han’ın taviz vermediğini dile getirdi.

Program, soru cevap bölümünün ardından gerçekleşen hediye takdimi ile sona erdi.

Konferansın ardından sunucu Pelin Çift ve Prof. Dr. Tufan Gündüz, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı ziyaret etti.

